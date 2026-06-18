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Стало известно, где пройдёт хоккейный матч торговых палат России и США

Стало известно, где пройдёт хоккейный матч торговых палат России и США
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Товарищеский хоккейный матч между сборными торгово-промышленных палат России и США состоится 1 июля в Москве на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники». Игра пройдёт в ледовом дворце «Кристалл». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в игре могут принять участие известные российские хоккеисты, включая вратаря Игоря Шестёркина и нападающего Артемия Панарина. Также на лёд планируют выйти первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов. О своём участии во встрече также сообщил народный артист России Игорь Бутман.

О планах провести товарищеский матч между сборными России и США впервые было объявлено 4 июня.
Анонс спортивного мероприятия сделал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума.

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