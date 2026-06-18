Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку Кубка Стэнли в 2018 году

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку плей-офф в 2018 году. Тогда столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли, а «Конн Смайт Трофи» забрал Александр Овечкин. Кузнецов в том плей-офф стал лучшим бомбардиром с 32 (12+20) очками.

— Ты был основным претендентом на «Конн Смайт» – приз MVP плей-офф. Но забрал его Овечкин.

— Неважно, кто получает «Конн Смайт». Команда состоит из 22 хоккеистов и работников: каждый вносит свой вклад.

— Это красивые слова, но для любого игрока индивидуальные награды что-то да значат.

— Если честно, мне вообще ##### (всё равно). Я был рад за Овечкина. Он столько лет к этому шёл. У Кросби и Малкина был этот Кубок, единственный, которого Овечкину не хватало. Самое главное, что мы выиграли Кубок Стэнли, – сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.