Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку Кубка Стэнли в 2018 году

Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку Кубка Стэнли в 2018 году
Комментарии

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку плей-офф в 2018 году. Тогда столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли, а «Конн Смайт Трофи» забрал Александр Овечкин. Кузнецов в том плей-офф стал лучшим бомбардиром с 32 (12+20) очками.

— Ты был основным претендентом на «Конн Смайт» – приз MVP плей-офф. Но забрал его Овечкин.
— Неважно, кто получает «Конн Смайт». Команда состоит из 22 хоккеистов и работников: каждый вносит свой вклад.

— Это красивые слова, но для любого игрока индивидуальные награды что-то да значат.
— Если честно, мне вообще ##### (всё равно). Я был рад за Овечкина. Он столько лет к этому шёл. У Кросби и Малкина был этот Кубок, единственный, которого Овечкину не хватало. Самое главное, что мы выиграли Кубок Стэнли, – сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

Материалы по теме
Кузнецов: почему Овечкин должен ехать в «Динамо», если в другом клубе ему дадут больше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android