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«Локомотив» отправил в «Адмирал» нападающего Александра Волкова на правах аренды

«Локомотив» отправил в «Адмирал» нападающего Александра Волкова на правах аренды
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В «Адмирал» из «Локомотива» на правах аренды перешёл нападающий Александр Волков. Соглашение рассчитано на один сезон.

За плечами Александра Волкова 116 матчей в КХЛ и 30 набранных очков (13+17). Новичок «моряков» выпускник московской хоккейной школы «Русь», однако большую часть профессиональной карьеры провёл в системе «Локомотива». В сезоне-2024/2025 выступал за тольяттинскую «Ладу».

В минувшем сезоне Александр провёл 39 матчей за «Локомотив» и набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач), в том числе сыграл в плей-офф и стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба.

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