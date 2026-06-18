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Губерниев: с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию?

Губерниев: с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию?
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Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что НХЛ не разрешает российским хоккеистам Александру Никишину, Андрею Свечникову и Петру Кочеткову, выигравшим Кубок Стэнли в составе команды «Каролина Харрикейнз», привезти трофей на родину.

«Там не лучше относятся, просто business as usual, как говорят бизнесмены. Если бы мы в хоккей играли плохо, к нам бы так себе относились, а поскольку хорошо играли, это абсолютная бизнес‑модель. Просто мировой хоккей без нас выдерживает. Вот лыжи не очень, а хоккей — да.

А с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию? Наши ожидания — наши проблемы, выражаясь языком классика. Там разрешают только то, что связано с бизнесом. Поездка в Россию с Кубком может повредить бизнесу, поэтому они и запрещают», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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