Губерниев: с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию?

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что НХЛ не разрешает российским хоккеистам Александру Никишину, Андрею Свечникову и Петру Кочеткову, выигравшим Кубок Стэнли в составе команды «Каролина Харрикейнз», привезти трофей на родину.

«Там не лучше относятся, просто business as usual, как говорят бизнесмены. Если бы мы в хоккей играли плохо, к нам бы так себе относились, а поскольку хорошо играли, это абсолютная бизнес‑модель. Просто мировой хоккей без нас выдерживает. Вот лыжи не очень, а хоккей — да.

А с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию? Наши ожидания — наши проблемы, выражаясь языком классика. Там разрешают только то, что связано с бизнесом. Поездка в Россию с Кубком может повредить бизнесу, поэтому они и запрещают», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».