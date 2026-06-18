«Бостон» выведет из обращения 37-й номер Патриса Бержерона

Клуб «Бостон Брюинз» объявил, что наградит бывшего капитана и нападающего Патриса Бержерона высшей наградой клуба, выведя из обращения его номер 37.

Форвард всю игровую карьеру провёл в составе «Бостона», став для этого клуба живой легендой. Патрис дебютировал в нём в 2003 году, а последний раз защищал цвета родного клуба в сезоне-2022/2023. Официально он завершил карьеру в качестве хоккеиста в июле 2023 года. Бержерон провёл 1294 игры за свою карьеру, забив 427 голов и отдав 613 результативных передач, набрав в общей сложности 1040 очков и став четвёртым игроком, набравшим 1000 очков за «Бостон».

В составе сборной Канады Бержерон становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году, а также выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году.