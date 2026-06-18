ХК «Калуга» поменял логотип после критики болельщиков, команда ранее вступила в ВХЛ

Хоккейный клуб «Калуга» второй раз за последние семь дней представил новую эмблему. 10 июня клуб опубликовал вариант эмблемы, на котором были изображены спутник, иллюминатор и планета — всё это было отсылкой к космической тематике.

Фото: ХК «Калуга»

Однако этот вариант вызвал бурную дискуссию среди болельщиков, которые посчитали эту эмблему недостаточно динамичной, «перегруженной окружностями и полуокружностями». Также недовольство вызвало то, что на ней не было изображено никаких хоккейных символов.

Поклонники ХК «Калуга» отметили, что, скорее всего, иллюстрация сделана с помощью искусственного интеллекта и не лучшим образом. Некоторые из болельщиков отметили, что с такой эмблемой не будут покупать мерч команды. Клуб прислушался к критике и представил новый вариант.

Фото: ХК «Калуга»

Отметим, что хоккейный клуб «Калуга» 11 июня стал новым участником Всероссийской хоккейной лиги. Ранее команда выступала в НМХЛ.