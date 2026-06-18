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«Ак Барс» заключил однолетние контракты ВХЛ с девятью хоккеистами

«Ак Барс» заключил однолетние контракты ВХЛ с девятью хоккеистами
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«Ак Барс» заключил однолетние односторонние контракты ВХЛ с девятью хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашения получили вратари Булат Мухамов, Антон Чибизов, защитник Никита Лисов, нападающие Станислав Альшевский, Данил Гизатуллин, Денис Голубев, Тимур Сахапов, Ислам Хасанов и Ильдар Шиксатдаров.

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семёном Тереховым. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

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