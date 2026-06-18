Патрис Бержерон высказался о предстоящей церемонии вывода его номера «Бостоном»

Бывший нападающий Патрис Бержерон прокомментировал предстоящую церемонию вывода его номера «Бостон Брюинз».

«Для меня большая честь, что мой номер будет выведен из обращения в «Бостон Брюинз», и это трудно описать словами.

Когда я приехал в Бостон в 18 лет, я и представить себе не мог, что однажды получу такое признание. Я всегда верил, что любой мой успех стал возможен только благодаря людям, которые меня окружали. Мне посчастливилось играть вместе с невероятными товарищами по команде, учиться у выдающихся тренеров и персонала и получать поддержку от организации, которая верила в меня с самого начала.

Я особенно благодарен своей семье за ​​жертвы, которые позволили мне осуществить свою мечту. Эта честь принадлежит им всем в той же мере, что и мне. Болельщикам «Бостон Брюинз» по всей Новой Англии: спасибо за то, что вы приняли молодого франкоканадца и сделали это место похожим на дом. Каждый раз, выходя на лёд, я чувствовал ответственность, сопутствующую ношению эмблемы «Бостон Брюинз». Я всегда старался достойно представлять эту организацию и сообщество. Я глубоко тронут и благодарен за то, что связан с историей «Бостон Брюинз». Знать, что номер 37 навсегда останется частью этой истории, — это то, что я буду ценить всю оставшуюся жизнь», — цитирует Бержерона сайт «Бостона».