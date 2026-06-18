«Не такая уж это и потеря». Крикунов — о запрете НХЛ привоза Кубка Стэнли в Россию

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о том факте, что российским хоккеистам «Каролины Харрикейнз» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. Ранее «ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 4-2.

«Думаю, не такая уж это и потеря, честно говоря. У нас есть свой кубок. Так что ничего в этом такого катастрофичного нет. Да, вроде НХЛ посвободнее в выборе решений относительно российских игроков, но, видимо, там тоже есть в руководстве люди, которые против подобного», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В составе «Харрикейнз» обладателями Кубка Стэнли стали три российских игрока — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.