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Олимпийский чемпион Коваленко рассказал, почему в финале КС поддерживал «Каролину»

Олимпийский чемпион Коваленко рассказал, почему в финале КС поддерживал «Каролину»
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал, почему в решающей серии Кубка Стэнли поддерживал «Каролину Харрикейнз». «Ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.

— В НХЛ довелось поиграть в семи клубах, но не скажу, что в последние годы детально слежу за матчами этой лиги. В любом случае рад, что трофей выиграла «Каролина» во главе с Родом Бриндамором, этой команде изначально отдавал симпатии.

— Почему именно ей?
— Наверное, из американских клубов в своей карьере выделю именно «Каролину». По сравнению с Бостоном и Филадельфией Роли – более простой город, где болельщики не так избалованы хоккеем и всегда искренне поддерживают свою команду.

Кроме того, в Роли в нашей семье родился старший сын – Николай. Также именно там наша семья впервые купила свой дом, раньше в Канаде это было съёмное жилье. Наконец, мне нравился климат Роли – он более тёплый и мягкий, чем в тех же Бостоне и Филадельфии, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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