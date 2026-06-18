«Вашингтон» продлил контракт с главным тренером Спенсером Карбери

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф НХЛ. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мы рады продлить контракт со Спенсером. С момента прихода в нашу организацию Карбери сыграл важную роль в развитии многих наших молодых игроков, а также заслужил уважение и доверие наших опытных лидеров. Его коммуникативные навыки, умение выстраивать прочные отношения и способность находить общий язык с игроками на каждом этапе их карьеры сделали его отличным лидером нашего клуба.

Кроме того, он помог создать позитивную среду, в которой игроки могут расти и добиваться успеха. Мы были чрезвычайно впечатлены его преданностью делу, профессионализмом и страстью к тренерской работе, и мы рады видеть, как он продолжает развивать этот успех», — приводит слова старшего вице-президента и генерального менеджера «Вашингтона» Криса Патрика официальный сайт «Вашингтона».