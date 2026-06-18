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«Это неправильно». Крикунов — об игре СКА и «Шанхая» на одной арене в сезоне-2026/2027

«Это неправильно». Крикунов — об игре СКА и «Шанхая» на одной арене в сезоне-2026/2027
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на факт, что в сезоне-2026/2027 СКА и «Шанхайские Драконы» будут играть на одном стадионе – «СКА Арене».

«Это неправильно. Видимо, СКА до сих пор не понимает, как им играть на «СКА Арене». Она же дорогая в обслуживании, содержать её – большие деньги. Видимо, объединившись с «Шанхаем», решили сэкономить. Честно, я даже не припомню, чтобы где-то так играли. Да, бывает, разные виды спорта на одной арене играют — хорошо. Но один вид спорта, два клуба из одной и той же лиги, даже конференции. Это не очень хорошо», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

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