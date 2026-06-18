20-летний защитник системы «Металлурга» высказался о работе с Андреем Разиным

20-летний защитник системы «Металлурга» Ярослав Мухранов высказался о работе с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

— Каким видите Андрея Разина как тренера?

— Очень требовательным. Требовательным к игрокам и вообще ко всему. Если ты хорошо играешь и показываешь результат, то будешь играть. Если не показываешь, то нет. Всё по факту, всё зависит от того, что ты делаешь на льду.

— Аналогичный вопрос о Дмитрии Казионове.

— Хороший тренер и хороший человек. У него одно удовольствие играть. Он умеет подобрать нужные слова, причём не только на хоккейные темы. С ним можно просто поговорить по-человечески, как и со всем тренерским штабом. Где-то пошутить, посмеяться. Они сами к этому нормально относятся и тоже любят пошутить.

— Вы сказали, что тренеры были с командой на одной волне. Как это проявлялось? И не переходило ли это в панибратство?

— Нет, субординацию все соблюдали. Не было такого, чтобы кто-то перегибал. Все понимали, что тренер остаётся тренером, а игрок — игроком. На тренировках и матчах всё было серьёзно. А вне льда можно было спокойно поговорить на любые темы, пошутить. Они шутили, мы шутили. В команде была хорошая атмосфера, — цитирует Мухранова сайт МХЛ.