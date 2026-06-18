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Никишин — первый русский хоккеист, родившийся в XXI веке, который выиграл Кубок Стэнли

Никишин — первый русский хоккеист, родившийся в XXI веке, который выиграл Кубок Стэнли
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин стал первым россиянином, родившимся в XXI веке, который выиграл Кубок Стэнли. Игрок обороны родился 2 октября 2001 года.

Напомним, «Каролина Харрикейнз» в шестом матче финальной серии переиграла со счётом 3:0 «Вегас Голден Найтс» (итоговый счёт серии 4-2). Кроме Никишина, обладателями Кубка Стэнли стали Андрей Свечников и Пётр Кочетков.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

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