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Нападающий Владислав Фирстов продлил контракт с «Торпедо»

Нападающий Владислав Фирстов продлил контракт с «Торпедо»
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Форвард Владислав Фирстов продлил контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

За четыре сезона в КХЛ Владислав провёл за «Торпедо» 257 матчей и набрал 132 (64+68) очка. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф — 8 (4+4) очков за 10 встреч в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге. Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

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