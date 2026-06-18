НХЛ дала разрешение Майку Бэбкоку возглавить «Эдмонтон Ойлерз» — Фридман

Национальная хоккейная лига дала разрешение главному тренеру Майку Бэбкоку возглавить «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Ранее НХЛ проводила расследование обстоятельств ухода Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» в 2023 году. Напомним, специалист подал в отставку с поста главного тренера «жакетов» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

Отметим, что руководство «Эдмонтон Ойлерз» согласовало с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.