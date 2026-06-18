Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ выступила с заявлением после расследования периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе»

НХЛ выступила с заявлением после расследования периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе»
Комментарии

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением после расследования периода работы главного тренера Майка Бэбкока в «Коламбус Блю Джекетс».

«Лига завершила своё рассмотрение периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе» и определённого предполагаемого поведения, связанного с этим. Наше расследование пришло к выводу, что даже в свете, наименее благоприятном для господина Бэбкока, сейчас нет оснований для ограничения его трудоустройства в лиге», — сказано в заявлении НХЛ.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.

Материалы по теме
НХЛ дала разрешение Майку Бэбкоку возглавить «Эдмонтон Ойлерз» — Фридман
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android