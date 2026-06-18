НХЛ выступила с заявлением после расследования периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе»

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением после расследования периода работы главного тренера Майка Бэбкока в «Коламбус Блю Джекетс».

«Лига завершила своё рассмотрение периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе» и определённого предполагаемого поведения, связанного с этим. Наше расследование пришло к выводу, что даже в свете, наименее благоприятном для господина Бэбкока, сейчас нет оснований для ограничения его трудоустройства в лиге», — сказано в заявлении НХЛ.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.