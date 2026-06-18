Владимир Крикунов ответил на вопрос, пригодился бы Вадим Шипачёв СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе форварда Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев» и ответил на вопрос, пригодился бы нападающий СКА.

«Для него это, безусловно, хороший трансфер. Других вариантов, как я понимаю, особо-то и не было. Шипачёв поможет «Салавату», покажет пример молодым ребятам, как нужно готовиться, как у него производят все процессы. А уж мастерство, оно у него всегда было. Это и игра в большинстве, передачи на пятак, как рукой. Он им точно пригодится.

Пригодился бы СКА? Лишним бы точно не был, но нужно смотреть состав внимательнее. У него же в Питере вроде и квартира осталась после первого захода в клуб», — цитирует Крикунова Vprognoze.