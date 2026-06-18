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Нападающий «Вегаса» Барбашёв высказался о поражении в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Барбашёв высказался о поражении в финале Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (2-4) в финальной серии Кубка Стэнли — 2026.

«Проигрывать больно. Особенно когда добираешься до финала, ты так близок к победе. Мы были в двух матчах от победы и просто потерпели неудачу. Это больно, но я думаю, это сделает нас сильнее. Наверное, иногда нужно проиграть, чтобы победить. Просто нужно хорошо провести лето, перегруппироваться и снова взяться за дело», – приводит слова Барбашёва пресс-служба «Вегаса».

Барбашёв в плей-офф сыграл 22 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

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