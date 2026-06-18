Нападающий «Анахайма» Терри перенёс операцию и выбыл на полгода

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри успешно перенёс операцию по поводу синдрома защемления тазобедренного сустава и разрыва суставной губы. Он начал реабилитацию и, как ожидается, полностью восстановится примерно через пять-шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

В регулярном сезоне Терри набрал 57 (19+38) очков за 61 встречу, став пятым игроком в истории «Анахайм Дакс», которому удалось набрать 50 и более очков в пяти сезонах подряд. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету 28-летнего форварда 488 матчей, 135 шайб и 207 результативных передач.

Ранее стало известно, что защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.