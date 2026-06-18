Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Анахайма» Терри перенёс операцию и выбыл на полгода

Нападающий «Анахайма» Терри перенёс операцию и выбыл на полгода
Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри успешно перенёс операцию по поводу синдрома защемления тазобедренного сустава и разрыва суставной губы. Он начал реабилитацию и, как ожидается, полностью восстановится примерно через пять-шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

В регулярном сезоне Терри набрал 57 (19+38) очков за 61 встречу, став пятым игроком в истории «Анахайм Дакс», которому удалось набрать 50 и более очков в пяти сезонах подряд. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету 28-летнего форварда 488 матчей, 135 шайб и 207 результативных передач.

Ранее стало известно, что защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон 1 июля выйдет на рынок свободных агентов.

Материалы по теме
Защитник «Анахайма» Джон Карлсон выйдет на рынок свободных агентов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android