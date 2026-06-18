«Лада» заключила контракт с защитником Артёмом Волковым

«Лада» заключила односторонний контракт с защитником Артёмом Волковым. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 Волков провёл 66 матчей за «Сочи» и набрал 11 (3+8) очков. Всего в КХЛ 29-летний игрок обороны сыграл 548 встреч и набрал 77 (15+62) очков.

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее «Лада» сообщила, что выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками клуба