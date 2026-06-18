«Структура, которая сейчас выстроена, правильная». Черкас — о развитии хоккея в России

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас отреагировал на факт, что в Кубке Стэнли 11 лет побеждает команда с хотя бы одним российским игроков в составе, и высказался о развитии хоккея в России.

«Это говорит о том, что наш хоккей на правильном пути. Конечно, есть ещё множество возможностей улучшать работу в школах, ещё лучше готовить перспективных игроков, но не только для НХЛ, а в целом для российского хоккея, для команд КХЛ, ВХЛ, МХЛ.

Структура, которая сейчас выстроена, правильная. Федерация хоккея уделяет большое внимание развитию юношеского хоккея. КХЛ работает хорошо, старается улучшать негативные моменты. И темы судейства, и календаря. Всё это и даёт нам сегодня результат», — цитирует Черкаса Vprognoze.