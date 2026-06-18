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Максим Афиногенов: в НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ

Максим Афиногенов: в НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги на фоне Национальной хоккейной лиги.

«НХЛ гораздо более непредсказуемая лига, чем КХЛ. В КХЛ есть несколько фаворитов. Они не меняются год от года. В НХЛ каждый раз побеждает кто-то неожиданный. Часто в финал выходят команды, в которые никто не верил. Это две сильнейшие лиги мира. В НХЛ ощущают конкуренцию со стороны КХЛ», — сказал Афиногенов Metaratings.

В сезоне-2025/2026 «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд. «Каролина Харрикейнз» впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли.

Ранее Максим Афиногенов высказался о победе «Каролины Харрикейнз» с российскими хоккеистами в составе в Кубке Стэнли.

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