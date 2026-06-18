«Считаю Майка одним из величайших тренеров в хоккее». Мильштейн — о Бэбкоке

Агент Дэн Мильштейн выступил в защиту тренера Майка Бэбкока, которому Национальная хоккейная лига ранее разрешила возобновить работу.

«Я знаю Майка со времён его работы в «Детройте» и «Торонто». У него играли многие мои клиенты — от Павла Дацюка до Никиты Зайцева и Ильи Михеева. Считаю Майка одним из величайших тренеров в хоккее. У меня никогда не было с ним никаких проблем. У моих клиентов, насколько я знаю, тоже. Я работаю с парнями, которые готовы к тому, чтобы их жёстко толкали вперёд. Мои клиенты хотят побеждать и готовы ради этого на всё», — цитирует Мильштейна PuckPedia.

Ранее НХЛ проводила расследование обстоятельств ухода Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» в 2023 году. Напомним, специалист подал в отставку с поста главного тренера «жакетов» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.