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Россияне не попали в топ-3 лучших игроков «Каролины» в финале Кубка Стэнли по версии THW

Россияне не попали в топ-3 лучших игроков «Каролины» в финале Кубка Стэнли по версии THW
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Журналист Зак Мартин в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-3 лучших игроков «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли. Ни один из российских хоккеистов «ураганов» в список не попал.

Третье место занял нападающий Николай Элерс, на счету которого четыре шайбы и пять результативных передач в финальной серии.

Второе место — у голкипера Брэндона Басси, который выходит в старте «Каролины» в последних матчах финала.

Первой звездой финала оказался форвард Джордан Стаал. Напомним, 37-летний форвард «ураганов» стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Канадский форвард набрал 12 (8+4) очков в 19 встречах плей-офф. В решающей серии сезона на счету игрока пятиматчевая голевая серия.

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