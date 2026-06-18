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Андрей Скабелка: по уровню КХЛ не сильно отличается от НХЛ

Андрей Скабелка: по уровню КХЛ не сильно отличается от НХЛ
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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка сравнил уровни игры в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге.

«КХЛ более стабильная лига, чем НХЛ. Сейчас можно предсказать, какие команды будут фаворитами в следующем сезоне КХЛ. Это те же клубы, которые были фаворитами в прошлом сезоне. В НХЛ каждый раз побеждает кто-то неожиданный. Серьёзные клубы могут не выйти в плей-офф. По уровню КХЛ не сильно отличается от НХЛ. Это две сильнейшие лиги мира», — приводит слова Скабелки Metaratings.

Ранее чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги на фоне Национальной хоккейной лиги.

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