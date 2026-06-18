Быков: европейцы и американцы поняли, что отстранение России вредит мировому хоккею

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о продолжительном отстранении команды России от международных турниров.

— Какие ваши общие мысли, касающиеся отстранения сборной России по хоккею?

— Это несправедливость, так не должно быть. Мне кажется, уже все европейцы и американцы поняли, что отстранение России вредит мировому хоккею.

— Что же делать нам, российской публике?

— Остаётся только ждать увы, — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на продление отстранения команды России от международных турниров.