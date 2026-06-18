Илья Воробьёв рассказал, с каким российским игроком можно сравнить Джордана Стаала

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв оценил игру форварда «Каролины Харрикейнз» Джордана Стаала и заявил, что его можно сравнить с Сергеем Андроновым.

«Ещё один момент, который предопределил победу «Каролины» в финале – фантастическая игра Джордана Стаала. Он сам забил шесть голов, выиграл точку, забрал пятак. А ведь «Вегас» – команда, которая здорово играет перед воротами. Там защитники немаленькие, а Стаал всё равно был на голову сильнее.

Джордан, как и Свечников, в своё время был задрафтован под вторым номером. От игроков с такими авансами на драфте обычно ждут большей креативности, однако он попал в команду к Евгению Малкину и Сидни Кросби, со временем стал хоккеистом другого плана. Такая рабочая машина, но элитного класса.

За лидерские качества и набор умений можно сравнить его с нашим Сергеем Андроновым. Вбрасывания, игра в меньшинстве, работа на каждом миллиметре площадки – в этом они схожи. Молодец, парень! В 37 лет был примером для всей команды и заслужил своим старанием титул лучшего игрока плей-офф», – заявил Воробьёв.