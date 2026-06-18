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«Хоккей всё равно манит, хоть я и устал». Крикунов о возможном продолжении карьеры тренера

«Хоккей всё равно манит, хоть я и устал». Крикунов о возможном продолжении карьеры тренера
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Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры.

— Владимир Васильевич, вы завершили карьеру тренера?
— С большой долей вероятности — да, «Сочи» был моим последним местом работы. Пора и честь знать, как говорят.

— Помнится мне, что вы и раньше об этом заявляли.
— Что поделать, хоккей никак не может отпустить. Вы представляете, сколько лет я ему отдал?

— То есть мы ещё увидим вас на тренерском мостике?
— Скорее всего, больше нигде не буду работать, но хоккей всё равно манит, хоть я и устал, — приводит слова Крикунова LiveResult.

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