«Готов приступить к работе». Райан Крэйг — о назначении в «Вегас Голден Найтс»

Новый главный тренер «Вегас Голден Найтс» Райан Крэйг высказался о своём назначении в клуб.

«Думаю, я готов к этому. Я с удовольствием работаю в организации уже девять лет. Для меня было честью работать с ребятами, которых я тренировал, начиная с Джерарда Галланта, Майка Келли, Райана Макгилла, Стива Спотта, Пита ДеБоера, Брюса Кэссиди.… Я готов к этой возможности. Я благодарен за нее. Готов приступить к работе. Я чувствую, что у нас очень, очень хорошая хоккейная команда в очень, очень хорошем городе», — приводит слова Крэйга официальный сайт НХЛ.

Крэйг сменил Джона Тортореллу на посту главного тренера клуба. Официально о его назначении было объявлено 17 июня 2026 года.

44-летний Крэйг последние три сезона проработал главным тренером фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, команды «Хендерсон Сильвер Найтс». До того как стать главным тренером в «Хендерсоне», Крэйг шесть сезонов, с 2017-го по 2023-й, работал помощником тренера в «Голден Найтс». Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.