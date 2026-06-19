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«Торпедо» опубликовало план предсезонной подготовки

«Торпедо» опубликовало план предсезонной подготовки
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Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило план предсезонной подготовки. В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 «Торпедо» сыграет на выезде с московским «Спартаком» 5 сентября.

План предсезонной подготовки «Торпедо»:

1-2 августа — медицинское обследование игроков.
3-4 августа — тренировки в Нижнем Новгороде.
5-13 августа — учебно-тренировочный сбор на базе «Море спорта».
14 августа — контрольный матч «Торпедо» — «Динамо» Москва.
18 августа — контрольный матч «Локомотив» — «Торпедо».
20 августа — контрольный матч «Спартак» — «Торпедо».
21-26 августа — учебно-тренировочный сбор (Нижний Новгород).
28-30 августа — участие в Кубке мэра Москвы (три матча).
1-3 сентября — тренировки в Нижнем Новгороде (подготовка к старту регулярного сезона).

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