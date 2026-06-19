«Чикаго» победил «Торонто» в четвёртом матче финала плей-офф АХЛ, сократив счёт в серии

В ночь на 19 июня состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Чикаго Вулвз» обыграл «Торонто Марлис». Встреча завершилась победой фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» в овертайме со счётом 4:3.

На счету Виктора Неучева гол и ассист, Иван Рябкин записал на свой счёт голевую передачу. Голкипер Амир Мифтахов на лёд не выходил. Вратарь фарм-клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов совершил 22 сейва.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится в ночь на 20 июня на льду «Торонто».

В полуфинальной серии Кубка Колдера — 2026 «Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» (4-3), а «Торонто Марлис» был сильнее «Уилкс-Берри» (4-2).