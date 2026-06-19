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Агент рассказал про будущее нападающего Виталия Кравцова в «Тракторе»

Агент рассказал про будущее нападающего Виталия Кравцова в «Тракторе»
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Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Трактора» Виталию Кравцову со стороны «Авангарда». Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Омске планируют выменять хоккеиста.

«Я общаюсь с руководителями «Трактора», и мне заявили, что ни при каких обстоятельствах не планируют менять Виталия. В Челябинске мне сказали, что на них выходили разные клубы насчёт Кравцова, но они не собираются рассматривать эти предложения. «Вопрос по Виталию закрыт», — так звучало дословно», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) в четырёх играх плей-офф.

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