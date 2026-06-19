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Инсайдер НХЛ назвал два клуба, куда может перейти защитник «Анахайма» Радко Гудас

Инсайдер НХЛ назвал два клуба, куда может перейти защитник «Анахайма» Радко Гудас
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Инсайдер НХЛ Кевин Уикс на своей странице высказался о возможном будущем игрока обороны «Анахайм Дакс» Радко Гудаса.

«По данным источников, капитан „Анахайма“ Гудас набирает популярность на рынке. Если он и „Дакс“ не смогут договориться, то „Флорида“ и „Торонто“ входят в число потенциальных вариантов [для продолжения карьеры]. Срок соглашения может быть два-три года с кэпхитом $ 3,5-4 млн», — написал Уикс.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 56 встреч, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-2». В плей-офф на его счету пять игр с одной результативной передачей.

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