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Нападающий «Локомотива» Степан Никулин принял контрактное предложение «Сибири»

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин принял контрактное предложение «Сибири»
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Форвард «Локомотива» Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно. Если игрок принимает предложение другого клуба, его прежняя команда имеет право повторить это предложение (сохранив хоккеиста у себя) либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

25-летний нападающий в минувшей регулярке провёл 29 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка. В Кубке Гагарина на его счету одна встреча без набранных баллов. Всего на его счету в КХЛ 237 матчей и 94 (36+58) очка.

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