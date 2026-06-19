«Торонто» работает над переходом защитника «Тампы» Даррена Рэддиша — Фридман

Журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Торонто Мэйпл Лифс» работает над сделкой по обмену защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррена Рэддиша.

30-летний Рэддиш в минувшем регулярном сезоне провёл 73 матча, забив 22 гола и отдав 48 результативных передач. Его показатель полезности составил «+21», а среднее игровое время — 22.42. Все эти показатели стали для него лучшими в карьере. Уроженец Торонто должен был стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

Рэддиш подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в качестве свободного агента 28 июля 2021 года. В его активе 35 голов и 108 результативных передач в 249 играх за карьеру в НХЛ.