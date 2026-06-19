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«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит». Давыдов — о словах главного арбитра КХЛ

«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит». Давыдов — о словах главного арбитра КХЛ
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который положительно оценил работу судей в прошедшем сезоне.

— Мне запомнилось интервью главного арбитра КХЛ, который высоко оценил судейство в плей-офф КХЛ. Выдержано в стиле: сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Как говорится, долой скромность!

— Согласны с ним?
— Моё мнение: арбитраж остаётся одной из главных проблем КХЛ, особенно в «гладком чемпионате». Расхваливать судейство в плей-офф КХЛ тоже не готов, было много ошибок. И в нашей серии с Минском, и особенно в серии Омска и Ярославля.

Я считаю, что арбитры должны быть незаметны. Как это происходило в чемпионатах СССР, когда тот же Юра Карандин, хотя и судил в одиночку, моментально принимал решения. Это было в методике арбитража: ты – судья, обязан глубоко понимать хоккей, брать на себя ответственность! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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