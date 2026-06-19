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Спектор: руководство «Эдмонтона» на собеседовании устроило Бэбкоку допрос с пристрастием

Спектор: руководство «Эдмонтона» на собеседовании устроило Бэбкоку допрос с пристрастием
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Журналист НХЛ Марк Спектор рассказал подробности собеседования руководства «Эдмонтон Ойлерз» с тренером Майком Бэбкоком.

«Руководство «Ойлерз» устроило 63-летнему Бэбкоку допрос с пристрастием. Его расспрашивали о прошлых проступках и о том, как именно он заработал репутацию самого сурового тренера, который так часто переходил границы, что с 2023 года его отстранили от работы», — написал Спектор в статье на сайте Sportsnet.

Напомним, вчера, 18 июня, Национальная хоккейная лига после расследования дала разрешение главному тренеру Майку Бэбкоку возглавить «Эдмонтон Ойлерз». НХЛ проводила расследование обстоятельств ухода Майка Бэбкока из «Коламбус Блю Джекетс» в 2023 году. Напомним, специалист подал в отставку с поста главного тренера «жакетов» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

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