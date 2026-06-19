«Мой лучший друг, как на льду, так и за его пределами, горжусь им». Хара — о Бержероне

Обладатель Кубка Стэнли, экс-защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара высказался о Патрисе Бержероне, номер которого клуб выведет из обращения в следующем сезоне.

«Он мой лучший друг, как на льду, так и за его пределами. Мы дольше всех были товарищами по команде и друзьями. Эти отношения выходят далеко за рамки хоккейных воспоминаний. Это преданность, доверие, которые мы выработали за эти годы, и это тот человек, на которого я всегда могу положиться. Тот, с кем я всегда могу поговорить о чём угодно.

Думаю, мы никогда не думали о том, что достигнем таких высот. Мы всегда старались делать всё возможное для команды, помогать ей… Я так горжусь им. Тем, как он относится к другим, как ведёт себя в повседневной жизни. Он прекрасный семьянин, хороший человек. И, конечно, все знают, что он уже очень давно является выдающимся хоккеистом», — цитирует Хару сайт «Бостона».