«Завоевание путёвки в плей-офф станет задачей-максимум». Давыдов — о «Салавате Юлаеве»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил перспективы «Локомотива» и «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

«У «Локомотива» команда в самом соку, плюс пришёл тренер Квартальнов, который обязательно подтянет молодёжь. Так что Радулов и Ко вновь пойдут за Кубком Гагарина.

В «Салавате» много потерь, а Шипачёв – единственное усиление. Смотрю, как на Востоке усиливаются «Сибирь» с «Амуром», и понимаю, что главной задачей для Шипачёва и Ко станет завоевание путёвки в плей-офф. Для нынешнего «Салавата» это задача-максимум», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Ранее Виталий Давыдов прокомментировал слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который положительно оценил работу судей в прошедшем сезоне.