«Он был великолепен». Тренер «Торонто Марлис» — об игре вратаря Ахтямова в финале плей-офф

Главный тренер «Торонто Марлис» Джон Груден выразил поддержку российскому вратарю Артуру Ахтямову после неудачного выступления в матче АХЛ. Ранее «Марлис» уступили «Чикаго» в четвёртой игре финальной серии АХЛ (3:4 ОТ). Ахтямов пропустил первый гол уже на 28-й секунде и позволил соперникам забросить четыре шайбы с 26 бросков, включая победный гол в овертайме. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Торонто».

«Мы не показываем ни на кого пальцами. Арти играет в плей-офф просто великолепно. В следующей игре мы обязательно проделаем более качественную работу перед ним и не допустим такого количества бросков с подбора шайбы. Он действует просто прекрасно. Я ожидаю, что Артур продолжит в том же духе и в следующей игре», — цитирует Грудена Maple Leafs Hot Stove.