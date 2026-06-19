Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он был великолепен». Тренер «Торонто Марлис» — об игре вратаря Ахтямова в финале плей-офф

«Он был великолепен». Тренер «Торонто Марлис» — об игре вратаря Ахтямова в финале плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Торонто Марлис» Джон Груден выразил поддержку российскому вратарю Артуру Ахтямову после неудачного выступления в матче АХЛ. Ранее «Марлис» уступили «Чикаго» в четвёртой игре финальной серии АХЛ (3:4 ОТ). Ахтямов пропустил первый гол уже на 28-й секунде и позволил соперникам забросить четыре шайбы с 26 бросков, включая победный гол в овертайме. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Торонто».

«Мы не показываем ни на кого пальцами. Арти играет в плей-офф просто великолепно. В следующей игре мы обязательно проделаем более качественную работу перед ним и не допустим такого количества бросков с подбора шайбы. Он действует просто прекрасно. Я ожидаю, что Артур продолжит в том же духе и в следующей игре», — цитирует Грудена Maple Leafs Hot Stove.

Материалы по теме
«Чикаго» победил «Торонто» в четвёртом матче финала плей-офф АХЛ, сократив счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android