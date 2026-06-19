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«Лакомый лот на рынке на следующий год». Черных — о вратаре «Северстали» Самойлове

«Лакомый лот на рынке на следующий год». Черных — о вратаре «Северстали» Самойлове
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Хоккейный агент Александр Черных рассказал об интересе к вратарю «Северстали» Александру Самойлову. Контракт хоккеиста с череповецким клубом действует до конца сезона-2026/2027.

— Действительно Александр Самойлов может перейти из «Северстали» в СКА?
— У меня такой информации нет. Может быть, клубы между собой общались, но никаких договорённостей нет, потому что тогда бы это точно до меня дошло. Самойлов на следующий год становится неограниченно свободным агентом, поэтому это будет такой лакомый лот на рынке. Думаю, он входит в пятёрку лучших вратарей лиги, поэтому к нему будет большой интерес, — цитирует Черных «РБ Спорт».

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