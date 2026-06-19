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«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным

«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным
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Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта с 27-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Егор – воспитанник магнитогорского хоккея, прошедший путь от ДЮСШ до главной команды. Всю профессиональную карьеру Егор провёл в системе клуба, также поиграв за «Зауралье» и «Ермак» в ВХЛ, когда эти команды были фарм-клубами «Металлурга».

В прошедшем сезоне на счету форварда 60 игр и 17 (8+9) очков. Всего в КХЛ Егор принял участие в 369 встречах и заработал 102 (46+56) результативных балла.

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