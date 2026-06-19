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Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором»

Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором»
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Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором» до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Степан Горбунов родился 11 августа 2006 года в Челябинске. Форвард дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/2026. Всего в лиге за чёрно-белых нападающий забросил две шайбы в 30 матчах.

За «Челмет» Горбунов выступает с сезона-2024/2025. В 78 встречах Всероссийской хоккейной лиги Степан набрал 45 (19+26) очков.

«Трактор» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Ранее хоккейный агент Александр Черных прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Трактора» Виталию Кравцову со стороны «Авангарда».

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