В «Металлурге» оценили подписание нового контракта с Егором Коробкиным

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о новом контракте Егора Коробкина с клубом.

«Егор Коробкин продлевает соглашение с нашей командой до конца сезона-2027/2028.

О положительных качествах Егора ещё на итоговой пресс-конференции сказал Андрей Владимирович Разин. Могу лишь подтвердить слова главного тренера и добавить, что это отличный пример хоккеиста, который не боится работы и готов взять на себя любую роль на поле, будь то голы, передачи или силовые приёмы. Егора выделяют работоспособность, игровые и человеческие качества, а также преданность команде.

Ко всему прочему он является воспитанником магнитогорского хоккея, любимцем многих болельщиков и примером того, каким должен быть выпускник нашей системы», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».