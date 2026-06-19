«Ак Барс» продлил контракт с тренером Александром Макрицким – новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

54-летний тренер вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в 2024 году. За тренерскую карьеру специалист стал чемпионом Республики Беларусь (2020), серебряным призёром Экстралиги (2017), а с «Ак Барсом» завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ (2026).

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей.

Ранее «Ак Барс» заключил однолетние односторонние контракты ВХЛ с девятью хоккеистами.