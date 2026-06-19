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«Торпедо» продлило договор с Крутовым и отправило его в «Амур» на правах аренды

«Торпедо» продлило договор с Крутовым и отправило его в «Амур» на правах аренды
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Андрей Крутов продлил контракт с «Торпедо». Новое соглашение с нападающим рассчитано до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Следующий сезон Андрей проведёт в «Амуре» на правах аренды, где продолжит получать игровую практику и набирать опыт на уровне КХЛ.

Прошлый сезон Крутов также заканчивал в «Амуре». На его счету 4 (2+2) очка за 21 игру.

«Во второй половине сезона-2025/2026 Андрей смог доказать свою состоятельность в «Амуре», получив постоянное место в составе. За время, проведённое им на Дальнем Востоке, мы наблюдаем его прогресс и взросление. С учётом высокой заинтересованности в Андрее со стороны хабаровского клуба, а также желания самого хоккеиста мы приняли решение о заключении договора временного перехода. Уверены, что постоянная игровая практика и выступление за команду Восточной конференции сделают Андрея сильнее, что пойдёт на пользу всем сторонам. Желаем ему успешного сезона и непрерывного развития, а «Амуру» — уверенного попадания в плей-офф», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

«Андрей в прошлом сезоне здорово проявил себя для молодого игрока. Всё ещё является «лимитчиком», может сыграть как в центре, так и на краю. Он точно добавит нашему составу вариативности. Хорошо влился в наш коллектив и является примером для других молодых хоккеистов в плане серьёзного отношения к своей работе как на льду, так и за его пределами. Рады, что ещё один сезон Андрей проведёт с нами», — сказал генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.

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