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«Ничего не исключено». Игорь Гришин — об интересе «Нефтехимика» к Евгению Кузнецову

«Ничего не исключено». Игорь Гришин — об интересе «Нефтехимика» к Евгению Кузнецову
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об интересе команды к форварду Евгению Кузнецову.

«Разговаривали с Евгением ещё в середине прошлого сезона. Но когда он уходил из «Металлурга», то перешёл в «Салават Юлаев» — они тогда были ниже нас в турнирной таблице, а есть правило, что если на игрока претендуют две команды, то приоритет у тех, кто ниже. Но и сам Евгений больше хотел в Уфу.

Сейчас мы держим руку на пульсе, наш спортивный директор с ним общался. Ничего не исключено. Чем хорош Кузнецов? Это большой мастер, он может вокруг себя людей делать лучше. Авторитет и для молодых игроков, если он себя будет правильно ставить в команде, это будет большой плюс. Для нашего города это большой игрок — это привлечёт и больше болельщиков на трибуны. Тем более если весёлая раздевалка и сплочение — это к нам», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

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