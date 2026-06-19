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Нападающий Макс Комтуа покинул московское «Динамо»

Нападающий Макс Комтуа покинул московское «Динамо»
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Форвард Макс Комтуа покинул московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Отмечается, что нападающий продолжит карьеру в другом клубе.

В московском «Динамо» Максим провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает признательность Максиму за вклад в общие успехи и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко покинул клуб в связи с истечением контракта.

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