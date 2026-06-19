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Генеральный директор «Салавата Юлаева»: Шипачёв — это как подкормка для нашей команды

Генеральный директор «Салавата Юлаева»: Шипачёв — это как подкормка для нашей команды
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о подписании контракта с нападающим Вадимом Шипачёвым.

«Шипачёв — это не замена Кузнецову. Вадима мы видим в роли человека, который может показать профессиональное отношение к делу. Мы находимся в перестройке, строим новую команду, это было бы полезно для нас. Сейчас модно садоводство, так вот Шипачёв — это как подкормка для нашей команды», — цитирует Баширова сайт КХЛ.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при полезности «+213». Вадим также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

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